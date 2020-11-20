أخبار عاجلة

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
بالصور.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى -
القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق -
"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي -
في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول -
مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل -
25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. اليابان تسجل 1745 إصابة جديدة و4477 إصابة في بلجيكا

Print
كورونا.. اليابان تسجل 1745 إصابة جديدة و4477 إصابة في بلجيكا كورونا.. اليابان تسجل 1745 إصابة جديدة و4477 إصابة في بلجيكا
خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. اليابان تسجل 1745 إصابة جديدة و4477 إصابة في بلجيكا

سجّلت اليابان اليوم 1745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و21 حالة وفاة.
وذكرت وزارة الصحة اليابانية أنه بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 126746 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1985 وفاة، مشيرة أن حصيلة الإصابات الإجمالية بالفيروس لا تشمل الوفيات والاصابات التي سجلت على متن سفينة (دايموند برينسيس) السياحية.

بلجيكا
سجّلت السلطات الصحية في بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 171 حالة وفاة و4477 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 15196 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 550264 حالة.اليابان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نشرة الأخبار - الصحة: تسجيل 351 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة

نشرة الأخبار - الصحة: تسجيل 351 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة

نتيجة اختبار فيروس كورونا قد تصبح من المنزل وخلال دقائق

نتيجة اختبار فيروس كورونا قد تصبح من المنزل وخلال دقائق

مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين اللاجئين الإثيوبيين في السودان

مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين اللاجئين الإثيوبيين في السودان

12 ديسمبر.. أمريكا تُطلق أكبر حملة تطعيم لمواطنيها ضدّ فيروس كورونا

12 ديسمبر.. أمريكا تُطلق أكبر حملة تطعيم لمواطنيها ضدّ فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية