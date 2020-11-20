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وفق "الزائر السري".. مستشفى المحاني بالطائف ضمن أعلى 5 في المملكة

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البرنامج يهدف إلى تقييم الأداء في المنشآت الصحية للعمل على تحسينه

وفق

نجح مجمع الملك فيصل الطبي، في تحقيق أعلى نسبة في مؤشرات برنامج "الزائر السري"، في أداء المستشفيات.

وقد أظهرت النتائج حصول المجمع على المركز الثالث ضِمن أعلى خمس مستشفيات على مستوى المملكة، بنسبة ٩٢.٤٧٪.

من جهتها، أكدت "صحة الطائف" حرصها على تحقيق الإنجازات والتميز في العمل الصحي بكل إتقان.

يُذكر أن وزارة الصحة فعّلت، مؤخرًا، "المتسوق السري"، من خلال فريق عمل يزور جميع المستشفيات والمراكز والمديريات بشكل دوري؛ لتقييم الأداء بالمنشآت الصحية والعمل على تحسين ورفع مؤشر الأداء من خلال تلافي الملاحظات.

مجمع الملك فيصل الطبي الزائر السري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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