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كورونا في 4 دول.. المكسيك على أعتاب وصول حصيلة الضحايا إلى أكثر من 100 ألف

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كورونا في 4 دول.. المكسيك على أعتاب وصول حصيلة الضحايا إلى أكثر من 100 ألف كورونا في 4 دول.. المكسيك على أعتاب وصول حصيلة الضحايا إلى أكثر من 100 ألف
الإصابات الجديدة: 363 بكوريا الجنوبية و53 بمالي و24 بموريتانيا

كورونا في 4 دول.. المكسيك على أعتاب وصول حصيلة الضحايا إلى أكثر من 100 ألف

باتت المكسيك على أعتاب وصول حصيلة ضحايا فيها، إلى أكثر من 100 ألف حالة، وذلك بعد أيام فقط من تجاوز إجمالي عدد الإصابات عتبة المليون حالة.

ويشير آخر معطيات وزارة الصحة المكسيكية، إلى أن البلاد سجّلت 99528 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى يوم الأربعاء الماضي، بينما بلغ إجمالي عدد الإصابات مليوناً و15071 حالة.

وإضافة إلى الحالات المؤكّدة، تدرس وزارة الصحة نحو 15 ألف حالة وفاة أخرى، يشتبه في أنها ناجمة عن فيروس كورونا.

وأظهرت إحصاءات وكالة "رويترز" أن المكسيك سجلت نحو 7 % من إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم.

وبلغت نسبة الوفيات في المكسيك نحو 10 % من المصابين، ما يعد أعلى مؤشر في الدول التي سُجلت فيها مليون إصابة بكورونا أو أكثر.

وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط عمر المتوفين بسبب فيروس كورونا في المكسيك 64 عاماً.

وتمّ تسجيل أكبر عدد من الوفيات في عاصمة البلاد مكسيكو، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 34 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 168 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك 320 إصابة تم تسجيلها محليا بين الإصابات الجديدة، والعدد الباقي لأشخاص قادمين من الخارج.. وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 30 ألفاً و17 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 501 حالة وفاة.

مالي

سجّلت وزارة الصحة في مالي 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي، بلغ 4 آلاف وإصابة واحدة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 141 حالة وفاة.فيروس ‎كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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