أخبار عاجلة

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
بالصور.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى -
القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق -
"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي -
في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول -
مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل -
25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تويتر": ندرس إضافة زر "لم يعجبني"

Print
"تويتر": ندرس إضافة زر "لم يعجبني" "تويتر": ندرس إضافة زر "لم يعجبني"

كشف مسؤول في شركة "تويتر" عن دراستهم إضافة خاصية جديدة على "تويتر"، بإتاحة خيار "لم يعجبني" (dislike)، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بعض المسؤولين في الشركة غير متحمسين لهذا الخيار.

وقال المدير بـ "تويتر" كاي فون بيكبور؛ "إن إضافة التصويت السلبي أو خاصية (لم يعجبني) ليست من أولويات المنصة، لكن لن أقول إننا لا ندرس الأمر؛ بل بدأنا بدراسته".

يأتي ذلك بعد أن تلقت الشركة كثيراً من الانتقادات على عدم إتاحتها خيار زر "لم يعجبني"، في الوقت الذي ترى الشركة أن هذا الخيار ليس حلاً للقضاء على المعلومات الكاذبة والشائعات.تويتر لم يعجبني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

الأردن: 4981 إصابة جديدة بكورونا و66 حالة وفاة

"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي

"آل الشيخ": تجاوزنا نسبة 98% لدخول الطلاب والطالبات عبر مدرستي

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام

لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن

لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن

شبكة عيون الإخبارية