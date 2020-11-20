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هذه أعلى 5 دول في إصابات ووفيات في العالم

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هذه أعلى 5 دول في إصابات ووفيات فيروس كورونا في العالم هذه أعلى 5 دول في إصابات ووفيات في العالم

هذه أعلى 5 دول في إصابات ووفيات فيروس كورونا في العالم

يعود "كوفيد-19" لضرب عديد من دول العالم بشكل متسارع منذ ما يقارب شهراً، ومن أكثر الدول المتضررة تأتي الولايات المتحدة التي بلغت فيها حالات الوفيات يومياً أكثر من ألف وفاة وأكثر من 100 ألف إصابة يومياً؛ ما دعا عديداً من الولايات إلى إعادة الإغلاق بشكل جزئي.

وبلغ مجموع عدد الوفيات من جرّاء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة أكثر من 250 ألف وفاة، بينما يبلغ اجمالي عدد حالات الوفاة في العالم حتى الـ 24 ساعة الماضية مليوناً و350 ألف حالة وفاة عالمياً.

قائمة أعلى 5 دول في العالم من حيث الإصابات:

1- الولايات المتحدة: 11 مليوناً و800 ألف.

2- الهند: 8 ملايين و960 ألفاً.

3- البرازيل: 5 ملايين و980 ألفاً.

4- فرنسا: مليونان و116 ألفاً.

5- : مليونان و20 ألفاً.

قائمة أعلى 5 دول في العالم من حيث الوفيات:

1- الولايات المتحدة: 252 ألفاً.

2- البرازيل: 168 ألفاً.

3- الهند: 132 ألفاً.

4- المكسيك: 99 ألفاً و528.

5- المملكة المتحدة: 53 ألفاً و775.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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