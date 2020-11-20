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غضب في نيوكاسل الإنجليزي..  معركة قانونية بعد فشل الصفقة

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غضب في نيوكاسل الإنجليزي..  معركة قانونية بعد فشل الصفقة السعودية غضب في نيوكاسل الإنجليزي..  معركة قانونية بعد فشل الصفقة

غضب في نيوكاسل الإنجليزي..  معركة قانونية بعد فشل الصفقة السعودية

كشف مسؤولون في نادي نيوكاسل الإنجليزي، عن أنهم منخرطون في نزاع قانوني مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، على خلفية فشل صفقة الاستحواذ المقدمة من صندوق الاستثمارات السعودي.

وأعلن الصندوق السعودي الانسحاب من الصفقة بعد انتهاء المدة المحدّدة لتنفيذ الاتفاقية التجارية مع مُلاك النادي، إلى جانب عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالظروف والمعايير التي ستقام فيها المباريات وخلافه، وفقاً للبيان الصادر في شهر يوليو من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأكّد المسؤولون في النادي أنهم متوجهون لرفع دعوى قضائية، محمّلين رابطة الدوري أسباب فشل الصفقة، مشدّدين على رغبتهم في الحصول على جلسة استماع في المحكمة.

وفي شهر أغسطس الماضي طالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون؛ رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بضرورة شرح أسباب فشل إتمام صفقة نادي نيوكاسل يونايتد مع صندوق الاستثمارات السعودي، الذي أعلن في يوليو الماضي، الانسحاب بشكلٍ رسمي من عملية شراء "نيوكاسل" بعد أن طالت الأمور أكثر مما كان متوقعاً لها.نادي نيوكاسل الإنجليزي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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