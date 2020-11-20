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الزيادة مستمرة.. تسجل 342 إصابة جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة

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الزيادة مستمرة.. مصر تسجل 342 إصابة جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة الزيادة مستمرة.. تسجل 342 إصابة جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة
"مجاهد": ارتفع إجمالي الإصابات إلى 111955 بينهم 101564 متعافياً

الزيادة مستمرة.. مصر تسجل 342 إصابة جديدة بكورونا و 13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 143 متعافياً من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 111955 حالة من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و 6508 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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