أخبار عاجلة

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
بالصور.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى -
القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق -
"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي -
في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول -
مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل -
25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. وزير الإعلام: قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر

Print
بالفيديو.. وزير الإعلام: قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر .. وزير الإعلام: قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر
قال: فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريليون لم تغطها الإيرادات النفطية العام الماضي أو الحالي

بالفيديو.. وزير الإعلام: قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر

كشف وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن قرار رفع ضريبة القيمة المضافة ستتم مراجعته كأي قرار آخر مع تحسن الدورة الاقتصادية للدولة وزوال أزمة العالمية.

وقال خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي، والذي تطرق فيه إلى الكثير من الملفات: "موضوع رفع الضريبة المضافة تشكل هاجسًا لكل أسرة ولكل بيت ولكل فرد"، مشيرًا في هذا الصدد بما وصف به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قرار رفع الضريبة إلى أنه كان قرارًا مؤلمًا.

وأضاف وزير الإعلام المكلف: "دعونا نتحدث بصراحة، قرار رفع الضريبة لم يتخذ بسهولة، وكان خيارًا صعبًا جدًا، لكن بالأرقام فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريليون ريال! وإضافة لها لدينا التزامات أخرى مثل تشغيل المستشفيات وصيانة طرق ومدارس ودعم اجتماعي ومشروعات بينية تحتية وطموحات، وهذه المبالغ كلها يجب الالتزام بها، فكان الهدف عدم المساس بالرواتب، ولا البدلات، واختارت الدولة هذا الخيار".

ولفت "القصبي" إلى أن إيرادات الدولة من النفط وغير النفط، مشيرًا إلى أن إيرادات النفط العام الماضي أو خلال هذا العام لم تغط الرواتب، لم يصل 420 مليارًا.

وأوضح أن الإيرادات غير النفطية من الاستثمارات ورسوم المقابل المالي والجمارك ورسوم ضريبة التبغ والمشروبات الغازية والمحلاة، وهذه بمجملها وضعت حزمة من الإيرادات غير النفطية.

واستدرك الوزير القصبي في ختام تصريحه: "لكن تفاءلوا مستقبلاً -إن شاء الله- أن تتحسن الدورة الاقتصادية، وتعود النفط إلى ما كانت عليه، وقرار رفع الضريبة المضافة مثل أي قرار آخر، يراجع عندما تنتهي هذه الأزمة، بإذن الله". المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي وزير الإعلام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عين أردني : أسلحة ظهرت بالفيديوهات لا تملكها الدولة ولا القوات المسلحة

عين أردني : أسلحة ظهرت بالفيديوهات لا تملكها الدولة ولا القوات المسلحة

بالفيديو.. هذا ما حدث بالرياض في الـ6 صباحاً اقتحام وسرقة ثم تطويق أمني و"انتهت المهمة"‎

بالفيديو.. هذا ما حدث بالرياض في الـ6 صباحاً اقتحام وسرقة ثم تطويق أمني و"انتهت المهمة"‎

نشرة الأخبار - الصحة: تسجيل 351 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة

نشرة الأخبار - الصحة: تسجيل 351 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة

8 الصبح - الصوب الزراعية وكيف توفر محاصيل عالية الجودة و تساعد في ضبط أسعار السلع أمام المواطن ؟

8 الصبح - الصوب الزراعية وكيف توفر محاصيل عالية الجودة و تساعد في ضبط أسعار السلع أمام المواطن ؟

شبكة عيون الإخبارية