أخبار عاجلة

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
بالصور.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى -
القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق -
"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي -
في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول -
مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل -
25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

موت .. كيف قتلت امرأة أسدًا جبليًا في مواجهة مرعبة؟

Print
فيديو موت .. كيف قتلت امرأة أسدًا جبليًا في مواجهة مرعبة؟ موت .. كيف قتلت امرأة أسدًا جبليًا في مواجهة مرعبة؟
أسقطت الجوال وأمسكت البندقية دفاعًا عن حياتها

فيديو موت .. كيف قتلت امرأة أسدًا جبليًا في مواجهة مرعبة؟

في اللحظة الأشد رعبًا، أسقطت المرأة جوالها وأمسكت البندقية في مواجهة الأسد الجبلي الغاضب، كانت المعركة مشتعلة في صوت لهاث المرأة وصراخها الزاعق "ابتعد .. ارحل"، بينما الوحش على بعد أمتار يزأر ويزمجر، ولكن حين أصبح جسده مستعدًا للانقضاض عليها، اخترقت رصاصة مساحة الخوف بينهما.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم أول نوفمبر، في جبال غانيسون بولاية كولاردو، حين كانت شابة أمريكية تدعى ماكينزي، في رحلة صيد مع والدها.

وفي تم بثه على موقع "يو تيوب " روت ماكينزي ما حدث في ذلك اليوم، فقد انفصلت ماكينزي عن والدها وهي تقص أثر غزلان بالغابة، وبعدما سارت لفترة وبينما هي بين الأدغال، فوجئت بأسد جبلي كبير يقف بين الأشجار.

ويكشف الفيديو الذي التقطته ماكينزي ما حدث في تلك اللحظة، كان الأسد بين الأشجار، وهنا صرخت "اذهب .. ابتعد"، وبالفعل جرى الأسد، لكنه بعد لحظات عاد وخرج من بين الأشجار ووقف في مواجهتها، كان بينه وبينها مسافة 8 أمتار، كان يزمجر ويزأر، وهي تواصل اللهاث والارتعاش والصراخ، وتقول "اذهب .. ابتعد، ارحل .. ارحل"، وفي اللحظة التالية سقط جوالها في الجليد، واختفت الصورة وإن تحولت المعركة إلى أصوات صراخ وزمجرة وزعيق وزئير، حتى قطع كل هذا الخوف صوت رصاصة، وبعدها توقف كل شيء".

وحسب مسؤولي حدائق كولارادو والحياة البرية، فقد تلقوا بلاغًا من ماكينزي ووالدها بما حدث، وتم العثور على الأسد ميتًا بعدما أصيب برصاصة.

وفيما بعد، روت ماكينزي تفاصيل تلك اللحظات، فقالت: أسقطت الجوال والتقطت البندقية، كان الأسد على وشك أن يهاجمني وقد فهمت ذلك حين أعاد أذنيه للخلف وضرب ذيله، وهنا أدركت أنه يجب علي أن أطلق النار دفاعًا عن النفس، وفي تلك اللحظة قفز الأسد في الهواء وهرب.

وتضيف ماكينزي: "كان علي أن أطلق النار عليه، كنت أخشى أن ينقض علي، كنت ارتجف بشدة، وقد هرب، لم أعرف وقتها إن كان سيموت أم لا، لن أبحث عنه، كانت تلك أكثر اللحظات جنونًا في حياتي، وبسرعة جريت في الاتجاه نحو أبي".

وحسب مسؤولي الحياة البرية، فقد وقع 22 هجومًا من قِبل أسود الجبال على البشر في كولارادو منذ عام 1990، وأسفرت تلك الهجمات عن إصابة العديدين ومقتل ثلاثة أشخاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عين أردني : أسلحة ظهرت بالفيديوهات لا تملكها الدولة ولا القوات المسلحة

عين أردني : أسلحة ظهرت بالفيديوهات لا تملكها الدولة ولا القوات المسلحة

فيديو رائع.. شاهد ما فعلته غوريلا مع طائر صغير جريح

فيديو رائع.. شاهد ما فعلته غوريلا مع طائر صغير جريح

بالفيديو.. هذا ما حدث بالرياض في الـ6 صباحاً اقتحام وسرقة ثم تطويق أمني و"انتهت المهمة"‎

بالفيديو.. هذا ما حدث بالرياض في الـ6 صباحاً اقتحام وسرقة ثم تطويق أمني و"انتهت المهمة"‎

مش هتفهم أى حاجة من الفيديو ده خالص فى مسرح مصر

مش هتفهم أى حاجة من الفيديو ده خالص فى مسرح مصر

شبكة عيون الإخبارية