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مسئولو "الإسكان" يستعرضون البدائل المُقترحة للمخطط الاستراتيجي بالسويس الجديدة

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مسئولو "الإسكان" يستعرضون البدائل المُقترحة للمخطط الاستراتيجي بالسويس الجديدة مسئولو "الإسكان" يستعرضون البدائل المُقترحة للمخطط الاستراتيجي بالسويس الجديدة

مصراوي Masrawy

12:15 ص الجمعة 20 نوفمبر 2020

مصراوي

عقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، وعدد من قيادات الوزارة، اجتماعاً موسعاً لاستعراض البدائل المُقترحة للمخطط الاستراتيجى العام لمدينة السويس الجديدة، واستعمالات الأراضي بالمدينة، وذلك بحضور المجموعة الاستشارية التي تقوم بإعداد المخطط.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه تم الاتفاق على تحديد المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، وإعداد المخططات التفصيلية لها، للبدء الفورى فى تنفيذ المشروعات بها.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح: يمتاز موقع مدينة "السويس الجديدة"، والبالغ مساحته 58 ألف فدان، بالعديد من المزايا، ومنها، (الوقوع على محاور تنمية إقليمية هامة "السويس الغردقة - محور 30 يونيو" – القرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد عن 15 دقيقة – تنوع الأنشطة الاقتصادية القائمة "صناعة - سياحة - صيد - تجارة" – إقامة منطقة سكنية وخدمية بالمدينة لخدمة المناطق الصناعية القائمة – إمكانية الاستفادة من المرتفعات وفروق المناسيب في خلق نشاط سياحي في الظهير الخلفي)، موضحاً أن المدينة تقع بالقرب من ميناء الأدبية وميناء العين السخنة وميناء السويس، ويحدها شمالاً مدينة السويس على بعد 30 كم، ومدينة الإسماعيلية على بعد 150 كم، وجنوباً المنطقة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وغرباً العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 100 كم تقريبا.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أن الأهداف التنموية لمدينة "السويس الجديدة"، تتمثل فيما يلى، (إنشاء قاعدة اقتصادية متنوعة لمركز تنموي قائم علي الأنشطة الاقتصادية المتنوعة المقترحة بإقليم قناة السويس – استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمدينة السويس القائمة وتوفير فرص عمل متنوعة لشباب المحافظة – إنشاء قطب تنمية رئيسي يتكامل ويرتبط بمحاور تنموية تربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالقطب الشمالي لإقليم قناة السويس ومدينة الجلالة – توفير مناطق سكنية من خلال توفير بيئة عمرانية مستدامة تلبي احتياجات الفئات المختلفة بمحافظة السويس، وتتبع التقنيات التكنولوجية الحديثة في التخطيط والتصميم).

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