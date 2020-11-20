"إسلامية جازان" تقيم محاضرات وكلمات دعوية في حب الوطن بـ"الريث"

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تزامناً مع الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين

يقيم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان ممثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الريث العديد من المحاضرات والكلمات بمناسبة الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملكاً للمملكة العربية السعودية، وجاءت المحاضرات التي عنونت بـ ( أمن وحب الوطن والاعتزاز به ) ويلقيها عدد من الدعاة والمشايخ الفضلاء والتي تنطلق في الخامس من شهر ربيع الثاني ١٤٤٢ هجرية في جوامع ومساجد المحافظة.

وبين مدير عام فرع الوزارة في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن هذه المحاضرات والكلمات جاءت تزامناً مع ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والذي بدورنا نؤكد البيعة بالسمع والطاعة في المكره والمنشط مقدماً فضيلته أجمل التهاني بهذه الذكرى المباركة، كما وجه شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على اهتمامه بجل برامج الفرع الدعوية والتوعوية.

يذكر أن جميع المحاضرات والكلمات ستكون بعد صلاتي المغرب والعشاء طيلة مدة البرنامج، وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد