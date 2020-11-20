أخبار عاجلة

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
بالصور.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى -
القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق -
"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي -
في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول -
مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل -
25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشفى صامطة يطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري 2020م

Print
وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الوقائية لـ"كوفيد- 19"

مستشفى صامطة يطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري 2020م

أطلق مستشفى صامطة العام، فعاليات اليوم العالمي للتوعية بداء السكري 2020م، وذلك بحضور مساعد مدير المستشفى، علي سهلي، ونائب رئيس قسم التغذية العلاجية اختصاصي محمد مدخلي، وذلك وسط التزام بالإجراءات والاحترازات الوقائية لكوفيد19.

واشتملت الفعالية على عرض عن أنماط الوجبات والحميات الخاصة بمرضى السكري، وطريقة طهيها بشكل صحي، بما يتواءم مع حالات المصابين بالمرض، كما تضمنت الفعاليات توزيع المنشورات والمطويات ذات العلاقة بالمرض.

وأوضح "السهلي" أن الفعالية تهدف إلى رفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عن داء السكري، وعوامل الخطورة المؤدية إليه، وكيفية الوقاية منه باتباع نمط حياة صحي للفرد والمجتمع يعتمد على التوعية بأهمية الغذاء الصحي، وممارسة النشاط البدني.

فيما أكد "مدخلي" أن الاحتفال باليوم العالمي للتوعية عن داء السكري في شهر نوفمبر من كل عام، ويهدف إلى زيادة الوعي والتثقيف الصحي لدى أبناء المجتمع عن هذا المرض، وحثهم على تبني نظام غذائي صحي، والعمل على تخفيف الوزن وإجراء فحص مستوى السكر بشكل دوري ومنتظم.

صامطة مستشفى صامطة العام الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نشرة الأخبار - الصحة: تسجيل 351 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة

نشرة الأخبار - الصحة: تسجيل 351 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة

نتيجة اختبار فيروس كورونا قد تصبح من المنزل وخلال دقائق

نتيجة اختبار فيروس كورونا قد تصبح من المنزل وخلال دقائق

مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين اللاجئين الإثيوبيين في السودان

مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين اللاجئين الإثيوبيين في السودان

12 ديسمبر.. أمريكا تُطلق أكبر حملة تطعيم لمواطنيها ضدّ فيروس كورونا

12 ديسمبر.. أمريكا تُطلق أكبر حملة تطعيم لمواطنيها ضدّ فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية