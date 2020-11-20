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تقدم القرابين للإله حورس.. استرداد لوحة أثرية من نيويورك

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تقدم القرابين للإله حورس.. استرداد لوحة أثرية من نيويورك تقدم القرابين للإله حورس.. استرداد لوحة أثرية من نيويورك

مصراوي Masrawy

12:05 ص الجمعة 20 نوفمبر 2020

مصراوي

نجحت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية في استرداد لوحة أثرية من الحجر الجيري كانت تعرض للبيع بأحد صالات المزادات في نيويورك، ضمن جهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري.

وأوضح شعبان عبد الجواد مدير عام الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، أن القطعة الأثرية تم تسليمها أمس إلى السفير الدكتور هشام النقيب قنصل مصر العام في نيويورك، ومن المقرر عودتها إلى مصر في أقرب وقت ممكن.

وأضاف، أن استرداد القطعة جاء بعد جهود مضنية للإدارة العامة للآثار المستردة في رصد القطعة الأثرية، وتقديم كافة الأدلة إلى مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك ومكتب التحقيقات، والذي بدورهم قدموا كل التعاون لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة خلال التحقيقات، التي أثبتت ملكية مصر للقطعة الأثرية وأنه تم سرقتها عن طريق الحفر خلسة وتهريبها خارج البلاد بطريقة غير شرعية، فضلا عن أنها تحمل تصريح تصدير مزيف منسوب إلى السلطات المصرية يعود إلى سبعينات القرن الماضي، وعليه أصدر مكتب التحقيقات قرار بمصادرة القطعة الأثرية في ديسمبر 2019، وعودتها إلى وطنها الأصلي مصر.

يذكر أن القطعة عبارة عن لوحة من الحجر الجيري للمدعو با دي سينا Pa-di-Sena وتعود إلى العصر المتأخر وتمثل الإله حورس و الإله حتحور ويبلغ ارتفاعها حوالي 110 سم وعرضها 35 سم

وعليها نقوش تمثل صاحب اللوحة يقدم القرابين إلى الإله حورس والإلهة ايزيس بالإضافة إلى نص هيروغليفي

وتتقدم وزارة السياحة والآثار بالشكر الجزيل إلى مكتب المدعي الأمريكي بمدينة نيويورك علي المجهودات في استرداد آثار مصر المهربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وكان من أبرز القطع التي كانت نتيجة هذا التعاون تابوت نجم عنخ والذي عاد من نيويورك أكتوبر الماضي.

لوحة أثرية من الحجر الجيري

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