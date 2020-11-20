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جولة مسائية لمحافظ الجيزة لمتابعة المشروعات الجارية بـ "الهرم والعجوزة والدقي"

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جولة مسائية لمحافظ الجيزة لمتابعة المشروعات الجارية بـ "الهرم والعجوزة والدقي" جولة مسائية لمحافظ الجيزة لمتابعة المشروعات الجارية بـ "الهرم والعجوزة والدقي"

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11:28 م الخميس 19 نوفمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولى مسائية، لتفقد نسب تنفيذ الأعمال في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق أحياء الهرم والعجوزة والدقي.

وبحسب بيان اليوم، شملت الجولة، موقف السرفيس بطريق المنصورية والرماية وتطوير شارع النيل، وذلك في إطار المتابعة الدورية التي يتم تنفيذها للتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

رافق المحافظ خلال جولته، اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، ورئيس جهاز التفتيش، ورؤساء أحياء الهرم والدقي، وجهاز السرفيس، وهيئة النظافة.

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