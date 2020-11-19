أخبار عاجلة

"القصبي" يرأس غداً ندوة التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام -
لمدة 6 أيام.. "رماح" تستضيف ثالث سباقات الهجن -
100 مسؤول سابق من حزب "ترامب" يطالبونه بالاعتراف بانتصار "بايدن" -
محافظ صامطة يطلق حملة "الصلاة نور" لتعظيم شأنها وبيان فضلها -
بالصور.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى -
القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق -
"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي -
في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول -
مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل -
25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

صندوق الاستثمارات العامة يعلن زيادة حصته في "أكواباور"

Print
صندوق الاستثمارات العامة يعلن زيادة حصته في "أكواباور" صندوق الاستثمارات العامة يعلن زيادة حصته في "أكواباور"
من المتوقع أن تلعب الشركة دورًا رئيسًا في برنامج الطاقة المتجددة

صندوق الاستثمارات العامة يعلن زيادة حصته في

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن زيادة حصته في "أكواباور" من 33.36% إلى 50%.

ويعد هذا الاستثمار جزءًا من إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة داخل المملكة العربية ودعم نمو الشركات الوطنية وتمكينها لتكون رائدة إقليميًا وعالميًا، وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد استثمارية مستدامة.

ومن المتوقع أن تلعب أكواباور دورًا رئيسًا في برنامج الصندوق للطاقة المتجددة.

وتعليقًا على هذا الاستثمار، قال متحدث رسمي من صندوق الاستثمارات العامة: "من المؤكد أن زيادة حصة الصندوق في أكواباور هي دلالة على طموح الشركة وتقدمها، فالصندوق مستثمرٌ على المدى الطويل، ولديه التزام بتمكين وتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المملكة العربية السعودية، ونعتقد أن أكواباور ستلعب دورًا في تحفيز وتنويع النمو الاقتصادي في المستقبل، كما ستُسهم في توفير عوائد على المدى الطويل، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من نمو هذه الشركة وتطورها".

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس إدارة أكواباور محمد أبونيان: "يسعدنا أن نعلن عن إبرام هذه الصفقة المهمة التي تحقق مصالح الشركة ومساهميها والمملكة ككل، وكواحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ومساهمًا رئيسًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، فإن هذا الاستثمار الإضافي من قِبل صندوق الاستثمارات العامة هو التزام بتمكين الشركات الوطنية الرائدة مثل أكواباور، ودلالة على الثقة في قدرتها على تعزيز النمو المستدام على نحو يتميز بالمرونة، مع الأخذ بالحسبان مبادئ الاهتمام بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة الجيدة".

ومنذ تأسيسها في العام 2004 في المملكة العربية السعودية، حققت أكواباور نموًا قويًا على الصعيدين المحلي والدولي وتحولت إلى واحدة من أكبر الشركات الرائدة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه، حيث تسهم في تسريع عملية التحول في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وتسعى بشكل مستمر إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في توفير الطاقة الكهربائية والمياه بشكل يعتمد عليه وبتكلفة منخفضة، والإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والبلدان التي تعمل بها، وتحديد معايير جديدة للأسعار العالمية.

يُذكر أن 74 % من الطاقة الكلية لمشروعات محفظة أكواباور مخصصة لتقنيات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، ويشمل ذلك أصول تحت الإنشاء أو أصول في مرحلة متقدمة.

وبدأت علاقة صندوق الاستثمارات العامة مع أكواباور في عام 2013 حينما استثمرت شركة سنابل للاستثمار المباشر المملوكة بالكامل للصندوق، في شركة أكواباور، وتطورت العلاقة بشكلٍ أكبر في عام 2018 عندما قام الصندوق بأول استثمار مباشر له في الشركة.صندوق الاستثمارات العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8610.84 نقطة

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

"السعودية" تدمج الوحدات التدريبية بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

أؤيد رأي صديقي.. سفير الصين: السعودية نالت احترام العالم في "G20"

مايك بومبيو يصل السعودية

مايك بومبيو يصل السعودية

شبكة عيون الإخبارية