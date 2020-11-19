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مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب "وارف" يطلق برنامج الابتكار الاجتماعي

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تضمن ورشتي عمل عن كيفية تكوين بيئة شبابية تفاعلية مهتمة بالابتكار

مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب

قدم مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب "وارف" أحد مراكز التمكين بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج الابتكار الاجتماعي الذي اعتبره المركز حجر الأساس لسلسلة برامج الابتكار الاجتماعي، وتضمن البرنامج لقاءات تفاعلية لتداول الأفكار ومناقشتها حول ثقافة الابتكار الاجتماعي والتمكين في مهارات تصميم المبادرات المجتمعية.

وتم تقديم البرنامج في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بمدينة الرياض لمدة ثلاثة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 17-18-19/ 11 / 2020م وتضمن ورشتي عمل مع المهندس بسام الخراشي وعبدالواحد الغانم تحدثا من خلالها عن مفهوم الابتكار الاجتماعي والتفكير التصميمي في تصميم المبادرات المجتمعية، وكيفية تكوين بيئة شبابية تفاعلية مهتمة بالابتكار الاجتماعي.

استهل البرنامج الافتتاح واللقاء التعريفي وتخلله فقرات متنوعة مثل الحديث عن كتاب "الابتكار الاجتماعي" وتقديم استشارات مختلفة عن تصميم المبادرات المجتمعية، كما استهدف هذا البرنامج مستفيدي مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب "وارف" من فئة الشباب وبالأخص قادة الفرق التطوعية ورواد الأعمال الصاعدين.

يُذكر أن مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب "وارف" يهتم ببناء مجتمعات مستدامة ويعتزم تحقيق هدف التمكين وتنمية وتطوير الشباب ليصبحوا أكثر كفاءة وفاعلية في المجتمع من خلال تقديم برنامج الابتكار الاجتماعي ومجموعة برامج أخرى.

مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب وارف مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برنامج الابتكار الاجتماعي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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