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القادسية يحتفي برموز النادي .. والفريق يعاود التدريبات

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القادسية يحتفي برموز النادي .. والفريق يعاود التدريبات

بحضور رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي القادسية أحمد الزامل وأول رئيس للنادي علي البلوشي ورؤساء النادي السابقين ومجالس إداراتهم وعدد من أبناء النادي من إداريين ومدربين ولاعبين قدامى أقام مجلس إدارة النادي ملتقى يجمع قدماء القادسية وذلك في أجواء أخوية وأسرية مميزة كعادة اللقاءات القدساوية.

ويهدف الملتقى إلى استمرار التواصل بين محبي النادي واطلاعهم على المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث تم عرض إنجازات مجلس الإدارة وحوكمة النادي والعديد من النجاحات في كرة القدم والألعاب المختلفة بشكل عام.

وبدأ اللقاء بعرض من قِبل الرئيس التنفيذي نايف آل الصاحب عن إنجازات الإدارة والخطط المستقبلية لمجلس الإدارة وتخلل اللقاء العديد من الكلمات من بعض الحضور، وكان التركيز فيها على أهمية التواصل بين المجتمع القدساوي والوقوف مع النادي وألعابه.

من جانب آخر قدم ناصر الدغيثر رئيس نادي القادسية شكره للحضور، مثمنًا دور هذه الملتقيات التي تجمع العديد من الخبرات التي تهمها مصلحة الكيان.

وقال الدغيثر: أتمنى استمرار هذه الملتقيات التي تجمع محبي الكيان القدساوي وعدم انقطاع المحبين عن ناديهم.

وتابع الدغيثر: الاجتماع ضم كل من أسهم في بناء هذا النادي وحقق معه إنجاز بمختلف الألعاب وليس فقط في كرة القدم وكل من أسهم في رفع اسم هذا النادي.

وأضاف: هذه فرصة للجميع لمعرفة من خدم هذا النادي العريق بمختلف المناصب والألعاب.

في المقابل أكد الحضور أن إقامة مثل هذه اللقاءات ستعزز من تناول كل ما يخص البيت القدساوي بما يعود بالنفع على الكيان وألعابه.

من جهة أخرى عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التدريبات مساء اليوم وذلك بعد يوم الإجازة الذي منحه الكابتن يوسف المناعي للاعبين.

وشهد التدريب عودة ثلاثي الأولمبي السعودي حسن أبو شرارة وحمد اليامي وخليفة الدوسري، فيما وجد في عيادة النادي المحترف الكولومبي أسبريلا وحسن أبو شرارة.

القادسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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