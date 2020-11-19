عددها 8 .. ما أدوار مجموعات التواصل في قمم مجموعة العشرين؟

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تمثل منظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء

تقتصر عضوية مجموعة العشرين على 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، لكن قمم المجموعة لا تحصر اجتماعاتها في الأعضاء فحسب، بل تدعو إليها مجموعة من المنظمات الدولية للإسهام في عملها منها، الأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، وابتداء من عام 2008، شرعت مجموعة العشرين على ضم مجموعات التواصل ضمن هياكلها؛ للإسهام في عملها أيضًا، ومجموعات التواصل هي مجموعات تعاونية مستقلة، تقودها منظمات المجتمع المدني في البلد المضيف للقمة،لكنها تعمل مع نظرائها في دول مجموعة العشرين، وقد ازداد عدد هذه المجموعات تدريجيًا حتى وصل إلى ثماني مجموعات، فما الأدوار التي تنهض بها؟

مجموعة الأعمال (B20)

تمثل مجموعة الأعمال القطاع الخاص، وتتكون من شبكة غير رسمية من جمعيات الأعمال في دول مجموعة العشرين، وتضم أكثر من 6.8 ملايين شركة، وتتعاون المجموعة التي تأسست عام 2008؛ من أجل الحفاظ على حوار مستمر بين مجتمع الأعمال وحكومات مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية ذات الصلة، ويختار أعضاء المجموعة المشاركين في قمة مجموعة العشرين من القادة المعترف بهم، القادرين على الحفاظ على حوار دائم مع الحكومات، والذين لديهم المقدرة على استنفار قوى القطاع الخاص للإسهام في نجاح جهود مجموعة العشرين، وتهدف المجموعة إلى الإسهام في قيادة الاقتصاد العالمي نحو مسار مستدام وموجه نحو المستقبل، كما تسعى إلى تقديم توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ لقمم المجموعة.

مجموعة الشباب (Y20)

تضم مجموعة الشباب تجمعًا من القيادات الشابة، وهي شبكة دولية من المنظمات الطلابية الملتزمة بتعزيز الحوار الدولي والانفتاح الثقافي، وتأسست المجموعة رسميًا عام 2010، لكنها شاركت منذ عام 2006، في اجتماعات مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين، واقتصر تمثيلها على عددٍ من الطلاب والمهنيين الشباب من جميع دول مجموعة العشرين ومجموعة الثماني، ويعود الفضل في تحفيز الشباب وإدماجهم للمشاركة في المناقشات إلى قيادة شبكة شباب مجموعة الثماني ومجموعة العشرين، تتراوح أعمار المشاركين من المجموعة في قمم مجموعة العشرين بين 18 و30 سنة، وتهدف المجموعة من المشاركة إلى إتاحة الفرصة لجيل الشباب لوضع اهتماماته ووجهات نظره على جدول أعمال مجموعة العشرين.

مجموعة العمال (L20)

تشمل مجموعة العمال النقابات العمالية، وتضم الممثلين المنتخبين للنقابات العمالية من دول مجموعة العشرين، ويمثلون صوت العمال، وقد أعلنت المجموعة رسميًا عام 2008 اجتمع أعضاؤها لأول مرة في مدينة كان الفرنسية، وهم يتألفون من الأمناء العامين ورؤساء النقابات العمالية لمجموعة العشرين، المكلفين بمسؤولية دعم مصالح العمال، ولسنوات عديدة قبل تأسيس المجموعة، جمع الاتحاد الدولي لنقابات العمال، واللجنة الاستشارية لنقابات العمال، قادة العمال في قمتي مجموعة الثماني ومجموعة العشرين، وتنقل المجموعة التوصيات الرئيسة للحركة العمالية العالمية إلى اجتماعات وزراء العمل في مجموعة العشرين.

مجموعة الفكر (T20)

تتكون مجموعة الفكر من شبكة من مراكز الفكر والباحثين، وتضم نحو 200 مركز للأبحاث الرائدة في العالم ضمن مجموعة العشرين، بهدف مشاركة رؤاهم فيما يتعلق بالقضايا الأكثر إلحاحًا، التي تواجه جدول الأعمال العالمي، بالإضافة إلى الحفاظ على تعاون مثمر وهادف بين الدوائر الحكومية والأكاديمية، وتأسست المجموعة في 2012، وتلعب دورًا مهمًا في عمليات مجموعة العشرين، إذ تنشئ "بنك أفكار" يساعد على نقل النتائج الرئيسة من المؤسسات البحثية إلى مؤسسات الحوكمة العالمية، وتسلم النتائج الرئيسة للاجتماع في شكل توصيات عملية تقدمها مراكز الفكر حول قضايا الحوكمة العالمية، مما يحسن عمل مجموعة العشرين ويسهل النمو الاقتصادي الشامل.

مجموعة المجتمع المدني (C20)

تأسست مجموعة المجتمع المدني رسميًا في عام 2010، وهي تمثل منظمات المجتمع المدني في دول مجموعة العشرين، وتشير المراجع إلى أن منظمات المجتمع المدني شاركت بفاعلية في قمم مجموعة العشرين منذ عام 2008، وتقود المجموعة عملية التفاعل مع حكومات مجموعة العشرين نيابة عن قطاع المجتمع المدني العالمي، وتنصب مشاركة مجموعة المجتمع المدني في قمة مجموعة العشري على القضاء على الفقر والتنمية المشتركة، والدفاع عن المستقبل من خلال الابتكار، وتعاون الحكومة والمجتمع المدني من أجل التقدم المشترك، ويتاح لكل دولة منظمة للقمة تحديد نطاق مشاركة مجموعة المجتمع المدني.

مجموعة المرأة (W20)

نشأت مجموعة تواصل المرأة رسميًا في عام 2015، وهي مجموعة مستقلة عن الحكومات تمثل مصالح المرأة، وتهدف إلى ضمان دمج منظور المرأة في مناقشات مجموعة العشرين وترجمته في إعلانات قيادات مجموعة العشرين كسياسات والتزامات بالتنفيذ مما يعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتتكون المجموعة من شبكة عبر وطنية مؤلفة من وفود تُمثل المنظمات النسائية غير الحكومية، والمجتمع المدني، ورائدات الأعمال، والشركات والمشروعات، وفرق التفكير من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.

مجموعة العلوم (S20)

تضم ما يزيد على 200 عالم من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وتمثل المجتمع العلمي، تركز المجموعة في إسهامها على مستقبل الأمن الغذائي وتحقيق مستقبل غذائي دائم، لكنها تساعد أعضاء مجموعة العشرين على مواجهة التحديات العالمية الملحة، والبحث عن مجتمع مستدام وشامل ومرن.

مجموعة المجتمع الحضري (U20)

تشمل مجموعة المجتمع الحضري المدن الرئيسة في الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، وتهتم بمناقشة التحديات العالمية، وتشكيل موقف مشترك وإصدار توصيات تبحث من قِبل قمم مجموعة العشرين، وتنصب أبرز التوصيات على العمل المناخي، ومستقبل العمل، والتكامل الاجتماعي، وتمكين المرأة.قمة مجموعة العشرين بالرياض