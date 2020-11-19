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"تعليم جازان وصبيا" تحتفلان بذكرى البيعة السادسة

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ضمن عدد كبير من الفعاليات والمناشط

نظمت إدارتا تعليم جازان وصبيا، حفل احتفاء بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمقاليد الحكم، وذلك على مسرح إدارة تعليم صبيا.

وتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات، بدأت باستهلال عن ذكرى البيعة وتجديدها لخادم الحرمين، وعلاقة التلاحم بين الحاكم وشعبه؛ للانطلاق نحو الريادة والصدارة، قدمه الطالب خالد عجيم، والطالبة ريسان القحطاني.

تلا ذلك عرض ""، تضمن حديثًا عن البيعة، لقيادات تعليم جازان وصبيا، مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي النعمي، ومدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، والمساعد للشؤون التعليمية بصبيا ناصر بن أحمد معافا، والمساعدة للشؤون التعليمية بجازان رحاب زيلعي مسلم.

وألقى الشاعر سعود الحمد، قصيدة بعنوان "ميثاق يتجدد"، ثم تم عرض فيلم عن الوطن وملوكه، ومراحل تطوره، وفترة حكم الملك سلمان، وصفاته القيادية والإنسانية، ودوره في رخاء شعبه، واستقرار المنطقة، ورؤية ولي العهد، وتآلف وتكاتف الشعب مع القيادة، ووحدة الصف للصمود في وجه الفتن.

وفي فقرة بعنوان: "مشاعر"، عبر الميدان التعليمي بصبيا وجازان من مشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات وقادة وقائدات، وإداريين وإداريات، وطلاب وطالبات، عن مشاعرهم في ذكرى البيعة السادسة، وخُتم الحفل بعرض مسرحية وملحمة وأوبريت "البيت الكبير"، من تأليف أحمد حجريني.

وقال مدير الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم تعليم صبيا، إبراهيم الحازمي: إن هذا الاحتفاء يأتي ضمن عدد كبير من الفعاليات والمناشط التي أطلقتها الإدارة، ومكاتب التعليم، والمدارس، شملت زيارات لمكاتب التعليم للمحافظين؛ لتهنئتهم بذكرى البيعة، وحائطًا إلكترونيًا؛ للتعبير عن الولاء للقيادة، وتغريدات ومواد إعلامية تظهر منجزات الوطن في عهد الملك سلمان، إضافة للمشاركات الطلابية والفنية، والنصوص الوطنية، وطباعة بطاقات الولاء والتهنئة.

من جانبه قدم مديرا تعليم جازان وصبيا، خالص الشكر والتقدير لنائب أمير منطقة جازان على الرعاية الكريمة لفعاليات البيعة السادسة، سائلين الله، لوطننا وقادته التوفيق والسداد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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