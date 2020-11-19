عملية جراحية تُنهي معاناة مواطن من الاحتباس البولي لمدة عامين

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أجراها مستشفى المؤسس بمكة وأزيلت القسطرة بعد 25 يومًا من تركيبها

‏أنهى قسم جراحة المسالك البولية ‏بمستشفى الملك عبد العزيز عضو التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة؛ معاناة مواطن يبلغ من العمر 36 عامًا كانا يعاني من احتباس بولي كامل لمدة سنتين.

وتُعد هذه العملية من العمليات النادرة التي تجرى بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة على مستوى مستشفيات العاصمة المقدسة.

وأوضح استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة الدكتور عاطف كاتب، الذي قام بإجراء العملية؛ أن المريض كان يشكو من احتباس بولي كامل وعلى قسطرة فوق العانة لمدة سنتين، ولم يستجب معه المنظار الجراحي ولا تركيب قسطرة بولية خارجية؛ مما استدعى التدخل الجراحي.

وأضاف الدكتور كاتب أن العملية تمت بفتح جراحي طولي لمنطقة العجان، وتم قطع وترميم وتنضير ‏طرفي الإحليل وقياس طول الضيق واستئصاله، ثم إجراء المغاغرة بعد تركيب قسطرة بولية داخل العملية كدعامة لقوام الإحليل؛ حيث تمت العملية بنجاح تام وتماثل للشفاء، وأزيلت القسطرة بعد 25 يومًا من تركيبها، ورجع المريض يتبول بارتياح كما كان في طفولته، وعاد إلى طبيعته وحياته الزوجية.