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وكالة شؤون المسجد النبوي تنفذ مبادرة "معالم الفن الإسلامي"

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وكالة شؤون المسجد النبوي تنفذ مبادرة "معالم الفن الإسلامي" وكالة شؤون المسجد النبوي تنفذ مبادرة "معالم الفن الإسلامي"
تضمنت توزيع هدايا تذكارية تحمل صوراً ومعلومات عن العمارة

وكالة شؤون المسجد النبوي تنفذ مبادرة

نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة والشؤون التقنية النسائية التابعة للوكالة المساعدة للشؤون التطويرية؛ مبادرة "معالم الفن الإسلامي في المسجد النبوي"، بمناسبة اليوم العالمي للفن الإسلامي.

وتهدف المبادرة إلى إظهار معالم الفن الإسلامي المعماري للعمارة الإسلامية بالمسجد النبوي، وما تميز به هذا الفن في كل من الجانب التاريخي والجمالي الذي يعد مصدراً ومرتكزاَ عريقاً لهذا الفن.

وتضمنت المبادرة توزيع هدايا تذكارية تحمل صوراً ومعلومات عن جوانب من عمارة المسجد النبوي.

وتأتي هذه المبادرة حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في أهمية إبراز دور الفن المعماري الإسلامي للمسجد النبوي .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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