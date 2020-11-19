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الاردن : 1600 إصابة كورونا في مصنع ملابس ولا عمالة محلية بينهم

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الاردن : 1600 إصابة كورونا في مصنع ملابس ولا عمالة محلية بينهم الاردن : 1600 إصابة كورونا في مصنع ملابس ولا عمالة محلية بينهم

جي بي سي نيوز :- أعلن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في احد مصانع مدينة العقبة الصناعية الدولية بلغ 1600 إصابة وفقا للفحوصات الطبية التي أجريت لعمال المصنع منذ اسبوع، ولا عمالة محلية بينهم.
وقال بخيت في تصريح صحافي إن المصنع يخلو من العمالة المحلية منذ شهر تموز الماضي ما عدا 14 سائق حافلة يعملون على نقل العمال من أماكن سكنهم إلى المصنع، واجريت لهم فحوصات ظهرت نتائجها جميعا سلبية.
وبين أن عدد عمال المصنع لا يتجاوز 2400 عامل ولا يعمل في إنتاح الكمامات وإنما الملابس فقط.
وأشار إلى ان هناك فرق تفتيش من السلطة والمحافظة لمتابعة الرقابة على السلامة العامة على المصانع، ولهم صلاحية الضابطة العدلية.
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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