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"فيفا" يقدم لوائح جديدة.. إجازة إجبارية للاعبات كرة القدم

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إبلاغ الأندية بتقديم الدعم الطبي والبدني لهن

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس: إنه سوف يقدم لوائح جديدة من شأنها حماية حقوق لاعبات كرة القدم، ومنها وجود إجازة وضع إجبارية.

وقدم «فيفا» مجموعة من المقترحات، وينتظر التصديق عليها خلال المجلس الشهر المقبل.

ورغم حماية العديد من اللاعبات في أوروبا عن طريق قانون العمل في بلادهن، قال «فيفا»: إنه يتطلع إلى إنشاء "حد أدنى من المعايير العالمية الجديدة" للاعبات كرة القدم حول العالم، في ظل زيادة سريعة لعدد الأندية والمسابقات.

وتقترح اللوائح أن تنال اللاعبة إجازة وضع لمدة 14 أسبوعاً، مع حصولها على ثلثي راتبها على الأقل، مع ضمان "عدم معاناة أي لاعبة من أي ضرر إذا أصبحت حبلى".

وتنص اللوائح الجديدة أيضاً على أنه عند عودة اللاعبات بعد إجازة الوضع يجب على الأندية تقديم الدعم الطبي والبدني لهن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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