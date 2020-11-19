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وزير الإعلام: المبالغ المستردة من الفساد ستضمّن في ميزانية كل عام

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وزير الإعلام: المبالغ المستردة من الفساد ستضمّن في ميزانية كل عام وزير الإعلام: المبالغ المستردة من الفساد ستضمّن في ميزانية كل عام
بلغت 247 مليارًا في 3 سنوات.. وسيعاد ضخها لتمويل المشروعات

وزير الإعلام: المبالغ المستردة من الفساد ستضمّن في ميزانية كل عام

أكد وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المبالغ المستردة من الفساد سيتم تسجيلها من ضمن الإيرادات وستعلن في ميزانية كل عام، موضحًا أنه سيتم إعادة ضخها لتمويل المشاريع بما يعود بالنفع على المواطن، جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحفي الدوري الأول للتواصل الحكومي والذي تطرق فيه للعديد من الملفات.

وبحسب الأرقام المعلنة فإن مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد بلغت 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية، بما يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات نقلت لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يجري تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.

وكانت المملكة قد حققت نتائج قوية في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية، فبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في 23 يناير الماضي، تقدمت المملكة سبعة مراكز عالمية في ترتيب المؤشر، وحققت المركز 51 عالمياً من أصل 180 دولة

وتقدمت المملكة في مركزها بين مجموعة دول العشرين لتحقق المركز العاشر، ويعد تقييم "الشفافية الدولية" شهادة من منظمة محايدة لقيمة النتائج، التي حققتها المملكة في محاربة الفساد، والتي وضعتها ضمن الدول الأقل فساداً في العالم، وهو ما يرفع من مستوى الأداء الحكومي في المملكة على الصعيد الدولي ويضاعف الثقة في قوة الاقتصاد السعودي، مما ينعكس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، للاستفادة من الفرص المتنوعة لمواردها العديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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