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مدير مكتب تعليم شرق مكة يعقد اجتماع المجلس التعليمي الأول

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لمناقشة "التعليم عن بعد وآفاقه المستقبلية"

مدير مكتب تعليم شرق مكة يعقد اجتماع المجلس التعليمي الأول

عقد المجلس التعليمي بمكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، اجتماعه الأول برئاسة مدير المكتب د. عبد الله بن علي الزهراني.

جاء ذلك بحضور مساعدي المدير للشؤون التعليمية وشؤون الطلاب، وأعضاء المجلس التعليمي بمكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، لبحث ورقة العمل "التعليم عن بعد وآفاقه المستقبلية".

بدأ الاجتماع بكلمة لمدير مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة الدكتور عبد الله الزهزاني، رحب فيها بالأعضاء وشكرهم على حضور الاجتماع ومناقشة موضوع "دراسات حول التعليم عن بعد".

تلا ذلك استعراض بنود ورقة العمل كل فيما يخصه من منسوبي تعليم مكتب الشرق.

وتم طرح ومناقشة أنواع التعليم الإلكتروني، وما يميز التعليم الإلكتروني عن التعليم التقليدي وأبرز قنوات التعليم عن بعد.

وأتيح للأعضاء النقاش بما يسهم في الخروج بالتوصيات والاقتراحات التي سيعمل المختصون على تنفيذها في الميدان التعليمي.

وفي نهاية الاجتماع شكر مدير مكتب التعليم بشرق مكة ومساعدوه، أعضاء الاجتماع والمشاركين من المشرفين في إثراء الاجتماع والإجابة عن كل ما طرح من المشاركين في الاجتماع، ووعدهم بمناقشة كل ما طرح واتخاذ جميع السبل العلمية والتعليمية لتحقيق الهدف المنشود من المجلس التعليمي.

مدير مكتب تعليم شرق مكة يعقد اجتماع المجلس التعليمي الأول

مدير مكتب تعليم شرق مكة يعقد اجتماع المجلس التعليمي الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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