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رئاسة المملكة للعشرين.. 6 فرق عمل لتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال

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رئاسة المملكة للعشرين.. 6 فرق عمل لتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال رئاسة المملكة للعشرين.. 6 فرق عمل لتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال
"البنيان": مجموعة تواصل قدمت مبادرات للحصول على توصيات وتقديمها لقادة الدول

رئاسة المملكة للعشرين.. 6 فرق عمل لتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال

أوضح رئيس مجموعة تواصل الأعمال يوسف البنيان خلال مشاركته في برنامج قمة القادة اليوم، أن المجموعة أنشأت أكثر من 6 فرق عمل إضافة إلى مجلس سيدات الأعمال لتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال.

وبين رئيس مجموعة تواصل الأعمال أنه خلال الجائحة قُدمت مبادرات لأجل الحصول على توصيات وتقديمها إلى قادة دول العشرين لإعادة تنشيط الاقتصاد العالمي، بتوحيد التوصيات الـ 25 لتتبع شعار هذه القمة الذي يتمحور حول تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة.

واستعرض البنيان المبادئ الرئيسية في مجموعة الأعمال التي تمثل صوت الأعمال العالمي، مبينًا أن لديهم أكثر من 670 عضوًا في المجموعة، وأكثر من 30 رئيسًا ونائب رئيس من 20 دولة من دول مجموعة العشرين، إضافة لأعلى معدل لمشاركة المرأة بواقع 33.7%، وعقد أكثر من 41 اجتماعًا لفرق العمل، إضافة إلى 3 تقارير خاصة مختصة بفيروس كورنا وجواز سفر GVC وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن مجموعة الأعمال أول مجموعة أعمال منذ تأسيسها تحظى بمجلس سيدات الأعمال.

وأضاف: "لدينا في الحوار العالمي في مجموعة الأعمال أكثر من 15 غرفة تجارية وطنية، إضافة إلى التواصل مع أكثر من 3500 مسؤول حكومي وقادة أعمال".

وركز رئيس مجموعة الأعمال في حديثه على العولمة ودور المنظمات متعددة الجنسيات، مبينًا تأثير على طريقة عقد الأعمال، حيث أثرت هذه الجائحة على مجتمع الأعمال والحياة الاجتماعية أيضًا، حيث أدى هذا التأثير إلى قيام العديد من الدول بإغلاق الحدود وإبطاء تدفق الخدمات والمنتجات حول العالم.

وأضاف: "أظهرت العولمة أن الطريقة الوحيدة هي التعاون والعمل كعائلة واحدة للتخفيف من تبعات هذا الفيروس، حيث ركزنا في مجموعة الأعمال على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحكم إسهاماتها الكبيرة، حيث يمثلون أكثر من 60% من الأعمال حول العالم"، داعيًا الجميع إلى تقديم الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووجوب منحهم الوصول إلى بنية تحتية تقنية مختصة.مجموعة العشرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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