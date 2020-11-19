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محافظ "طريف" يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء

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مع عدد من مديري الدوائر الحكومية وجموع المواطنين والمقيمين

محافظ

تقدم المصلين اليوم في صلاة الاستسقاء في محافظة طريف محافظ طريف بدر بن نجر الصقر، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وجموع من المواطنين والمقيمين.
وأقيمت الصلاة في جامع نجر العتيبي، وسط المحافظة، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وأمّ المصلين رئيس محكمة طريف الشيخ عبدالله، حيث دعا المصلين في الخطبة لدعاء الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أنحاء البلاد.

محافظ

محافظ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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