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"البريد السعودي" يصدر طابعًا عن قطار الحرمين السريع

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"البريد السعودي" يصدر طابعًا عن قطار الحرمين السريع "البريد السعودي" يصدر طابعًا عن قطار الحرمين السريع
أُنجز مؤخرًا لاختزال الوقت وخدمةً لزوار البلد الحرام

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعًا بريديًا من فئة «ريالين»، بعنوان "قطار الحرمين السريع" الذي يشير إلى المشروع التنموي الكبير الذي أنجزته المملكة مؤخرًا لاختزال الوقت وخدمة لزوار البلد الحرام، الذي يربط بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مرورًا بثلاث محطات هي مدينة جدة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، الذي يعد إحدى أهم ركائز خطط التنمية الحديثة.

‎وتصدر مؤسسة البريد الطوابع البريدية دوريًا وفصليًا في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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