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مؤشر الأسهم يغلق منخفضاً عند 8578.42 نقطة

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مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 8578.42 نقطة مؤشر الأسهم يغلق منخفضاً عند 8578.42 نقطة
بتداولات بلغت 12 مليار ريال لأكثر من 429 مليون سهم

مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند 8578.42 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم ، الرئيسة، اليوم، منخفضاً 42.77 نقطة ليقفل عند مستوى 8578.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 429 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 487 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 68 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات طباعة وتغليف، فيبكو، باعظيم، العمران، والدوائية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صناعة الورق، صدق، حلواني إخوان، اتحاد الخليج، ووفرة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و5.48%.

وكانت أسهم شركات زين السعودية، كيمانول، الكابلات السعودية، دار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات صادرات، صناعة الورق، الكابلات السعودية، زين السعودية، وفيبكو هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 9.75 نقطة ليقفل عند مستوى 20333.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 388 ألف سهم تقاسمتها 1528 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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