أخبار عاجلة

بالصور.. مشروع صحي ينهي معاناة 18 ألف يمني في جزيرة سقطرى -
القيادة تعزي رئيس موريتانيا في وفاة الرئيس الأسبق -
"الحارثي" يشيد بنجاح نقل وقائع قمة العشرين عبر الإذاعة والتلفزيون السعودي -
عين أردني : أسلحة ظهرت بالفيديوهات لا تملكها الدولة ولا القوات المسلحة -
في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.. العين يعبر ضمك ويتذوق طعم الفرح الأول -
مجلس شؤون الأسرة يعقد ملتقى الطفولة الأول.. الأربعاء المقبل -
25 مسنة إلى المرحلة الدراسية الثانية من "مجتمع بلا أمية" -
فلسطين تسجّل 1558 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
أمير تبوك يهنئ القيادة بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين بالرياض -
"آل الشيخ" يشارك بالاجتماع الدوري لرؤساء مجالس شورى مجلس التعاون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

6842 حالة كورونا نشطة في المملكة.. لا تزال تتلقى الرعاية ومعظمهم حالتهم "مطمئنة"

Print
6842 حالة كورونا نشطة في المملكة.. لا تزال تتلقى الرعاية ومعظمهم حالتهم "مطمئنة" 6842 حالة كورونا نشطة في المملكة.. لا تزال تتلقى الرعاية ومعظمهم حالتهم "مطمئنة"
إجمالي الإصابات 354527 عقب تسجيل 319 حالة بعد إجراء 59259 فحصاً جديداً

6842 حالة كورونا نشطة في المملكة.. لا تزال تتلقى الرعاية ومعظمهم حالتهم

كشف تقرير وزارة الصحة اليوم حول مستجدات كورونا في المملكة أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى (354527 عقب تسجيل 319 حالة جديدة بعد إجراء (59259) فحصاً مخبرياً جديداً.

تفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل (319) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (354527) حالة، من بينها (6842) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (796) حالة حرجة، كما تم تسجيل (441) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (341956) حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات (5729) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"، ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من ، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها "الصحة" لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصّصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نشرة الأخبار - الصحة: تسجيل 351 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة

نشرة الأخبار - الصحة: تسجيل 351 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و13 حالة وفاة

نتيجة اختبار فيروس كورونا قد تصبح من المنزل وخلال دقائق

نتيجة اختبار فيروس كورونا قد تصبح من المنزل وخلال دقائق

مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين اللاجئين الإثيوبيين في السودان

مخاوف من انتشار فيروس كورونا بين اللاجئين الإثيوبيين في السودان

12 ديسمبر.. أمريكا تُطلق أكبر حملة تطعيم لمواطنيها ضدّ فيروس كورونا

12 ديسمبر.. أمريكا تُطلق أكبر حملة تطعيم لمواطنيها ضدّ فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية