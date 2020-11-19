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"السنيدي" مهنئاً القيادة بذكرى البيعة: استقرار سياسي واقتصادي وتمكين ورغد في العيش

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"السنيدي" مهنئاً القيادة بذكرى البيعة: استقرار سياسي واقتصادي وتمكين ورغد في العيش "السنيدي" مهنئاً القيادة بذكرى البيعة: استقرار سياسي واقتصادي وتمكين ورغد في العيش
قال: نسير على خطى مرسومة مهندسها عبقري التحول والنهوض بالوطن "ولي العهد"

هنّأ رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات مستشارك الطبية رجل الأعمال د. علي بن إبراهيم السنيدي، القيادة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحكم.

وقال "السنيدي": بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الوالد القائد والإمام الراشد مقاليد الحكم للمملكة العربية ، فإننا لا ننسى أن نذكر ما تتحلى به المملكة العربية السعودية من استقرار سياسي واقتصادي وتمكين ورغد في العيش وتلاحم وترابط بين أبناء هذا الشعب الوفي المخلص والتفافهم حول قيادتهم ووقوفهم صفاً واحداً فيما من شأنه خدمة البلاد والعباد.

وأضاف: نسير على خطى مرسومة وخارطة معلومة، مهندسها عبقري التحول والنهوض بالوطن والمواطن سمو ولي العهد محمد بن سلمان على سياسة ٢٠٣٠ التي يُرى من خلالها المملكة العربية السعودية العظمى والتي راهن سمو ولي العهد على أبناء شعبه ما جعلهم يضاعفون الجهود ويكثفون البحث عن التحصيل العلمي الفائق والنوعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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