تعليم سراة عبيدة يحتفي "عن بعد" بالذكرى السادسة للبيعة

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بحضور عدد من القيادات التعليمية والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم

رعى محافظ سراة عبيدة، محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، عن بُعد، الحفل الذي نظمته إدارة نشاط الطلاب والطالبات "بنين-بنات"، بإدارة التعليم بالمحافظة؛ بمناسبة البيعة السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.

حضر الاحتفال مدير التعليم، د. حسن العلكمي، ومساعدوه، والقيادات التعليمية، وعدد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عبر تطبيق الزوم.

وبدأ الحفل بعزف السلام الملكي السعودي، ثم تلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، ثم كلمة المحافظ عبر فيها عن سعادته بهذه المناسبة، وجدد فيها البيعة والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

وقدم مدير التعليم كلمةً جدد فيها العهد والولاء على السمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين، وحمد الله تعالى أن هيأ لهذا الوطن ملك عادل وحازم. وأشار إلى المنجزات العظيمة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية على الصعيدين الخارجي والداخلي، وخصوصاً في مجال التعليم الذي حظي بالنصيب الأكبر من الاهتمام، وبالأخص ما تحقق من إنجاز عظيم يُشار إليه بالبنان من استمرار التعليم عن بُعد في ظل جائحة كوفيد -19 عبر منصة مدرستي.

واطلع الجميع على عرض مرئي يوضح أبرز الانجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

وألقى مدير الإشراف التربوي، عبدالله آل مصلح، قصيدة شعرية باللغة العربية الفصحى، تغنى فيها بالوطن ومليكه "سلمان" وإنجازاته العظيمة، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً آخر يحوي مشاركات لعدد من الطلاب والطالبات عبروا فيها عن مشاعرهم الوطنية لمليكهم الغالي بمناسبة ذكرى البيعة السادسة. واختتم الحفل بقصيدةٍ شعرية ألقاها قائد مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم، يحيى بن علي الحياني.