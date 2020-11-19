العملة التركية تواصل الهبوط متأثرة بتصريحات "أردوغان" حول سعر الفائدة

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الدولار الواحد يعادل 7.73 ليرة

واصلت الليرة التركية تراجعها، اليوم (الخميس)، قبل قرار مهم للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة.

وسجلت العملة التركية 7.73 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 7.7150 ليرة للدولار في إغلاق أمس، وفقاً لـ"رويترز".

وأعقب الهبوط تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس انتقد خلالها مسألة ارتفاع معدلات الفائدة، متسائلاً: "هل يمكننا فعلاً الاستثمار مع معدلات مرتفعة؟ هل يمكننا التوظيف؟ هل يمكننا الإنتاج؟ لا هذا مستحيل.

وأظهر استطلاع لـ"رويترز" أن البنك من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة إلى 15 بالمئة غداً من 10.25 بالمئة في الوقت الراهن.الليرة التركية