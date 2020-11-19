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أصول البنوك ترتفع 14.1% بنهاية الربع الثالث لـ2.68 تريليون ريال

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أصول البنوك السعودية ترتفع 14.1% بنهاية الربع الثالث لـ2.68 تريليون ريال أصول البنوك ترتفع 14.1% بنهاية الربع الثالث لـ2.68 تريليون ريال

الرياض – السيد جمال: سجلت أصول البنوك والمصارف المدرجة في سوق الأسهم المالية المحلية "تداول" ارتفاعا بنهاية الربع الثالث من عام 2020 على أساس سنوي، وسط نمو أصول جميع البنوك المدرجة والبالغ عددها 11 بنكا.

وارتفعت أصول البنوك، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لإفصاحات البنوك على "تداول"، بنسبة 14.1% بنهاية الربع الثالث من عام 2020، وبزيادة قيمتها 331.615 مليار ريال (88.43 مليار دولار) عن قيمتها في نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

ووصل إجمالي موجودات 11 بنكا مدرجا بالسوق الرئيسية في سوق الأسهم السعودية "تداول" إلى 2.686 تريليون ريال (716.23 مليار دولار)، مقارنة مع قيمتها البالغة 2.354 تريليون ريال (627.79 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من العام 2019.

وحقق بنك الرياض أعلى وتيرة ارتفاع في إجمالي الأصول بين القطاع بنهابة الربع الثالث من عام 2020؛ بزيادة نسبتها 23.1% وبما يعادل 57.99 مليار ريال (15.46 مليار دولار) على أساس سنوي، ليحتل المرتبة الثالثة كأكبر البنوك بالمملكة في الموجودات؛ بإجمالي 308.56 مليار ريال (82.28 مليار دولار)، مقابل 250.57 مليار ريال (66.82 مليار دولار) في نهاية الربع ذاته من العام الماضي.

وحل البنك الأهلي التجاري في مقدمة البنوك السعودية بإجمالي الأصول بنهاية الربع الثالث من عام 2020، مستحوذا على 21.49% من إجمالي أصول القطاع خلال تلك الفترة.

وارتفعت أصول "الأهلي" بنسبة 16.2% بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي، وبزيادة قيمتها 80.49 مليار ريال (21.47 مليار دولار) على أساس سنوي، لتصل إجمالي أصولها إلى 577.08 مليار ريال (153.89 مليار دولار)، مقابل 496.59 مليار ريال (132.42 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث من عام 2019.

وجاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية بعد أن رفع أصوله 16.97% بنهاية الربع الثالث من 2020 على أساس سنوي، لتصل إلى 430.3 مليار ريال (114.75 مليار دولار)، مقارنة مع 367.87 مليار ريال (98.1 مليار دولار) في نهاية الربع المماثل من العام المالي الماضي.

وكانت أقل الأصول لبنكي الجزيرة والبلاد بنهاية تلك الفترة؛ بإجمالي 91.91 مليار ريال (24.51 مليار دولار)، و92.29 مليار ريال (24.61 مليار دولار) على التوالي، علما بأن البنكين حققا نموا سنويا بالموجودات بنسبة 14% و13.7% على الترتيب.

وسجل كل من البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك السعودي للاستثمار "استثمار" أقل وتيرة نمو بالأصول في نهاية الربع الثالث من عام 2020 بنسبة 2.12% لكل منهما على أساس سنوي، لتبلغ إجمالي موجوداتهما في نهاية الفترة 263.95 مليار ريال (70.39 مليار دولار)، و98.34 مليار ريال (26.22 مليار دولار) على التوالي.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أصول البنوك السعودية المدرجة بنسبة 2% وبزيادة تعادل 52.77 مليار ريال (14.07 مليار دولار) عن إجمالي الأصول بنهاية الربع السابق (الربع الثاني من 2020) والبالغة بنهايته 2.633 تريليون ريال (702.16 مليار دولار).

وشهدت 8 بنوك ارتفاعا في الأصول خلال الربع الثالث من 2020 مقارنة مع الربع السابق، باستثناء 3 بنوك سجلت أصولها انخفاضا؛ وهي: "استثمار" والسعودي الفرنسي "وساب" بتراجع نسبته 6% و2.23% و1.1% على التوالي.

وحقق بنك الراض أعلى وتيرة زيادة في الأصول بالقطاع خلال الربع الثالث على أساس ربعي بنسبة 4.57% عن أصول الربع الثاني البالغة 295.08 مليار ريال (78.69 مليار دولار)، يليه مصرف الإنماء بزيادة 3.98% لتصل أصوله إلى 147.85 مليار ريال (39.43 مليار دولار)، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع السابق البالغة 142.2 مليار ريال (37.92 مليار دولار).

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