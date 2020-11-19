برواتب تصل لـ 3900.. القوى العاملة تعلن توافر 4700 فرصة عمل

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 4700 فرصة عمل منها 1398 لم يتم استيفائها من الشهر الماضي للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 3900 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك من خلال 41 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات لشغلها في شهر نوفمبر الحالي وديسمبر 2020.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص والتي تأتي تنفيذًا مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل "اضغط هنا تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان، أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 1136 على مهنة مندوب مبيعات وتسويق من مختلف المؤهلات بجميع المحافظات، والسن حتى 40 سنة مع توفير تأمين صحي واجتماعي وراتب يصل لـ 3900 جنيه، و808 أفراد أمن براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه، و25 مشرف أمن، و700 عامل إنتاج منهم 101 فرصة لذوي القدرات الخاصة، و393 عامل خياطة، و124 مساعد خياط، و129 عامل ماكينة، و20 عامل تجهيز، وعامل مقصدار، و185 بائعاً، و400 عضو فريق، و120 عامل جودة، و42 عامل تعبئة، و70 عامل مخازن، و20 مراقب كاميرات، و30 مشرف قسم، و20 موظف خدمة عملاء، و20 عامل نظافة، و67 شيف طباخ، و5 طباخ عربي، و5 مساعد طباخ عربي، و10 شيف حلواني، و15 خبازا، و5 مساعد خباز، و10 عامل بوفيه، و23 جزارا، و20 سماكا، و10 مساعد سماك، و31 سائق درجة أولى وثانية، و4 سائقين نقل ثقيل.

وتشمل الفرص: كاشير، مشرف كاشير، كهربائي، سباك، نجار، خطاط، نقاش، مشرف بيع، موظفي استقبال، فني طباعة أوفست، عامل تصنيع أعلاف، عمال صيانة، مدرسين لغة عربية، 4 مدرسين تأسيس، 4 مدرسين رياض أطفال، 3 موظفين إداريين، 5 مدرسين حاسب آلي، 4 مدرسين رياضيات، 5 مدرسين لغة إنجليزية، 3 مدرسين علوم، مدرسين نشاط مسرحي، 4 مشرفين بإحدى المدارس الخاصة برواتب مجزية، 3 محاسبين، 7 مدخلين بيانات، 5 فنيين دعم تكنولوجيا ومعلومات، يشترط أن يكون حاصلاً على بكالوريوس نظم معلومات، 10 مديرين مبيعات، 40 أخصائي تمويل، 25 مسئول ائتمان، مهندس إنتاج، 3 كيميائيين تحاليل، عمال مكبس ولوحات.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب:​