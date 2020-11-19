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خسوف للقمر في 30 نوفمبر غير مشاهَد بالمملكة

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خسوف للقمر في 30 نوفمبر غير مشاهَد بالمملكة خسوف للقمر في 30 نوفمبر غير مشاهَد بالمملكة
مشاهد في أستراليا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا

خسوف للقمر في 30 نوفمبر غير مشاهَد بالمملكة

تشهد كل من أستراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأجزاء من آسيا وأوروبا في الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري الخسوف الرابع والأخير للقمر خلال عام 2020م من نوع شبه الظل غير مشاهد في المملكة، بينما سيحدث خسوف كلي للقمر في شهر مايو 2021 م غير مشاهد من المملكة.

وقال رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن بن محمد عسيري: الخسوف يحدث عندما تقع الأرض بين القمر (وهو في طور البدر) والشمس على استقامة واحدة في الفضاء، عندها يسقط ظل الأرض على القمر ويشكل منطقتي الظل وشبه الظل إذا وقع القمر بالكامل داخل منطقة ظل الأرض يحدث الخسوف الكلي بينما يحدث الخسوف الجزئي إذا وقع جزء من القمر في منطقة الظل والجزء الآخر في منطقة شبه الظل.

وأضاف أن خسوف شبه الظل يحدث عندما يقع القمر في منطقة شبه ظل الأرض ويبدو داكناً أكثر من المعتاد وهذا النوع من الخسوف من الصعب ملاحظته، ولا يحدث خسوف القمر بشكل شهري نتيجة ميل المستوى الذي يدور فيه القمر حول الأرض بحوالي خمس درجات على المستوى الذي تدور فيه الأرض حول الشمس.

وبيّن أن القمر يشرق هذه الليلة فوق الأفق الجنوبي الغربي وهو في حالة اقتران مع كوكب زحل بمسافة زاوية تبلغ ثلاث درجات في حين يظهر إلى جوارهما كوكب المشتري، ويمكن التفريق بين الكوكبين بسهولة حيث يبدو المشتري أشد لمعاناً من زحل، ويحدث الاقتران عندما يظهر جرمين في السماء بالقرب من بعضهما وعلى نفس خط الطول السماوي.خسوف للقمر أستراليا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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