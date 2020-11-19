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الجيش الإثيوبي يتهم مدير "الصحة العالمية" بدعم تمرد "تيغراي"

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الجيش الإثيوبي يتهم مدير "الصحة العالمية" بدعم تمرد "تيغراي" الجيش الإثيوبي يتهم مدير "الصحة العالمية" بدعم تمرد "تيغراي"
"جولا" يتهم "غيبرييسوس" بالعمل لتسهيل حصولهم على الأسلحة

الجيش الإثيوبي يتهم مدير

اتهم قائد الجيش الإثيوبي، برهان جولا، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بـ"الضغط لصالح الإقليم المتمرد ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة".

ووفق وكالة "فراني برس" قال "جولا" في مؤتمر صحافي، لدى حديثه عن مدير عام منظمة الصحة: عَمِل في دول مجاورة لإدانة الحرب، عَمِل لصالحهم للحصول على الأسلحة.

يُذكر أن "تيدروس" إثيوبي ينحدر من إقليم "تيغراي"، وعمل وزيرًا للصحة في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

قائد الجيش الإثيوبي برهان جولا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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