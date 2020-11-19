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"عقلة الصقور" تخلد اسم الشهيد "الحربي" على أحد شوارعها

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"عقلة الصقور" تخلد اسم الشهيد "الحربي" على أحد شوارعها "عقلة الصقور" تخلد اسم الشهيد "الحربي" على أحد شوارعها
بحضور المحافظ وتخليداً لذكرى شهداء الوطن وإنفاذاً للأمر السامي

أطلقت بلدية محافظة عقلة الصقور اسم الشهيد عبدالإله بن الحلو الحربي -رحمه الله- على أحد الشوارع في مركز إمباري، وذلك بحضور محافظ المحافظة ورئيس البلدية وعدد من المسؤولين.

وقال رئيس بلدية عقلة الصقور: "إطلاق اسم الشهيد على الشارع يأتي من منطلق اهتمام واعتزاز حكومتنا الرشيدة بشهداء الواجب وتخليد ذكراهم وتثمين مواقفهم البطولية"، مبيناً أنهم ضحوا بحياتهم من أجل الدين والوطن، كما يأتي إنفاذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع جيدة بأسماء شهداء الواجب ثم الوطن، والذين قضوا نحبهم في مواجهة الفئة الضالة.بلدية محافظة عقلة الصقور

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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