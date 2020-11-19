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"الزكاة" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن أكتوبر

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"الزكاة" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن أكتوبر "الزكاة" تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن أكتوبر
في موعد أقصاه الثلاثون من شهر نوفمبر الجاري.. تجنباً لغرامة التأخر

دعَت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، في موعد أقصاه الثلاثون من شهر نوفمبر الجاري.

وحَثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)؛ تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على "تويتر" (@Gazt_care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية ، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.الهيئة العامة للزكاة والدخل ضريبة القيمة المضافة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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