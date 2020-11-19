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الأسبوع المقبل.. "صحة عسير" تجهز لحملة "الرش البؤري" لمكافحة نواقل الأمراض

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الأسبوع المقبل.. "صحة عسير" تجهز لحملة "الرش البؤري" لمكافحة نواقل الأمراض الأسبوع المقبل.. "صحة عسير" تجهز لحملة "الرش البؤري" لمكافحة نواقل الأمراض
تستمر 5 أيام وتغطي أكثر من 1771 منزلاً من خلال 32 فرقة و280 عاملاً

الأسبوع المقبل..

تعتزم إدارة مكافحة نواقل المرض في الصحة العامة بصحة عسير مطلع الأسبوع القادم تنفيذ حملة رش المنازل بالمبيد ذو الأثر الباقي "البؤري" بالمواقع المستهدفة، ضمن خطط إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة لتعزيز الوقاية المجتمعية.

وتشمل الحملة مدن: ظهران الجنوب، محايل، رجال ألمع، المجاردة، الفرشة، مربه، ردوم، ريدة، ذهب، النجفة، سريان، الجهيفة.

وأكدت "صحة عسير" أن الحملة تستمر لمدة خمسة أيام، وتغطي أكثر من 1771 منزلاً من خلال 32 فرقة للرش مزودة بأكثر من 280 عامل رش تم تزويدهم بـ82 مركبة تجوب نحو 95 قرية.

وتم تأمين احتياجات الفرق من أجهزة ومبيدات إلى جانب تدريب العاملين على الرش بحسب التعليمات المتبعة في ذلك.إدارة مكافحة نواقل صحة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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