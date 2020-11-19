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بعد الفضيحة أمام "الماتادور".. الألمان يغازلون "كلوب"

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بعد الفضيحة أمام "الماتادور".. الألمان يغازلون "كلوب" بعد الفضيحة أمام "الماتادور".. الألمان يغازلون "كلوب"
"ماتيوس": مدرب "ليفربول" هو الأنسب لـ"المانشافت"

بعد الفضيحة أمام

تعرّض مدرب الألماني يواخيم لوف، لانتقادات بعد الهزيمة الثقيلة أمام منتخب إسبانيا "6 –صفر" في دوري أمم أوروبا، وتجددت المطالب برحيله وتعيين مدرب "ليفربول"، يورغن كلوب، خلفاً له.

وقال نجم المنتخب الألماني السابق لوثار ماتيوس، إن "كلوب" هو المرشح الأنسب لقيادة "المانشافت" خلفاً لـ"لوف" الذي يتولى تدريب "المانشافت" منذ 14 عاماً.

وقاد "لوف" ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل، لكن "المانشافت" سقط يوم الثلاثاء، بسداسية مُذلة الماتادور الإسباني.

وقال "ماتييوس" وفق "سكاي سبورت": "عندما نتحدث عن المرشحين المحتملين فهناك شخص واحد فقط في المستقبل وهو يورغن كلوب.

وأضاف: "كلوب" ناجح للغاية وأنيق ويحظى بنفس الشعبية الكبرى ما بين المعجبين ووسائل الإعلام.. إن مسيرته ما زالت مستمرة مع ليفربول، ولكن سيكون لديه وقت لقيادة المنتخب الوطني في غضون سنوات قليلة.

وأشارت الشبكة إلى أن ما يعزّز إمكانية تولي "لوف" تدريب منتخب بلاده الذي بدا واضحاً حاجته لقيادة ودماء جديدة، هو إعلانه في وقت سابق بأنه يرغب في العودة إلى بلاده.

ومن ضمن المرشحين لخلافة "لوف"، هانزفليك مدرب بايرن ميونخ، الذي عمل مساعداً لـ"لوف" لمدة ثماني سنوات.مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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