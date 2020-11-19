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"الإرياني": دعم لبلادنا في التصدي للمشروع الإيراني جاء تلبية لطلب دستوري

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"الإرياني": دعم السعودية لبلادنا في التصدي للمشروع الإيراني جاء تلبية لطلب دستوري "الإرياني": دعم لبلادنا في التصدي للمشروع الإيراني جاء تلبية لطلب دستوري
قال: لا يقتصر على الجوانب العسكرية بل يشمل المجالات الإنسانية والإغاثية والبناء

قال وزير الإعلام في اليمنية معمر الإرياني: إن قيام المملكة العربية بدعم الحكومة والشعب اليمني في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني جاء تلبية للطلب الدستوري الذي قدمه الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأوضح الوزير "الإرياني" أن هذا الدعم لا يقتصر على الجوانب العسكرية، بل يشمل المجالات الإنسانية والإغاثية والبناء والإعمار ودعم استقرار الاقتصاد ومنع انهيار العملة الوطنية‏.

وأكد "الإرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحكومة والشعب والجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استطاعت استعادة غالبية الأراضي اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، ومنع نظام طهران من تحويل اليمن قاعدة لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية والأمن والسلم الدوليين‏.

وأضاف المسؤول اليمني أن الحديث عن التسليم بمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، كأمر واقع يتجاهل مخاطر تسليم جغرافيا اليمن لإيران على الأمن والسلم في المنطقة والعالم‏.

وشدد على أن سنوات الحرب كشفت عن ضلوع إيران في تدبير وإدارة الانقلاب الحوثي وتقديم الدعم المالي وشحنات الأسلحة وخبراء السياسة والإعلام والتصنيع الحربي بهدف أحكام قبضتها على الجغرافيا اليمنية، وتحويلها إلى منطلق لاستهداف المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الطاقة والممرات الدولية في باب المندب والبحر الأحمر‏.

وأشار إلى أن ممارسات المتمردين الحوثيين بحق المدنيين في مناطق سيطرتها والتحريض المذهبي والطائفي واعتداءاتها على دول الجوار وتهديد سلامة الملاحة الدولية وشعارات العنف والكراهية، يجعل تصنيفها منظمة إرهابية جزءاً من مقتضيات احترام المجتمع الدولي لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالتصدي لمسؤولياته في صيانة الأمن والسلم الدوليين.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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