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الانتخابات الأمريكية.. "بايدن" يقترب من كسر رقم قياسي

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الانتخابات الأمريكية.. "بايدن" يقترب من كسر رقم قياسي الانتخابات الأمريكية.. "بايدن" يقترب من كسر رقم قياسي
بلغت نسبة المشاركة 65 في المائة من جميع الناخبين المؤهلين

الانتخابات الأمريكية..

تقترب حصيلة الأصوات التي فاز بها المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن من رقم قياسي يناهز 80 مليون صوت، بينما تتواصل عملية إعادة فرز الأصوات، وفق تقرير لوكالة "أسوشيتد برس".

وحقق "بايدن" بالفعل رقماً قياسياً لأكبر عدد من الأصوات لمرشح رئاسي فائز، كما حقق الرئيس دونالد أيضاً علامة عالية لأكبر عدد من الأصوات لمرشح منافس.

ومع فرز أكثر من 155 مليون صوت، بلغت نسبة المشاركة 65 في المائة من جميع الناخبين المؤهلين، وهي أعلى نسبة منذ عام 1908، وفقاً لبيانات "أسوشيتد برس" ومشروع الانتخابات الأمريكية.

وقال الباحث في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية دوغلاس برينكلي، إنه "رغم الضوضاء التي رافقت هذه الانتخابات، إلا أنه من الواضح أن بايدن فاز بعدد أصوات لافت".

ووفق " اليوم"، هو يتقدم حالياً في المجمع الانتخابي بفارق 290-232، لكن هذا لا يشمل الناخبين من جورجيا، حيث يجري المسؤولون فرزاً يدوياً.

وإذا استمر تقدم بايدن، فسوف يفوز بـ306 من أصوات المجمع الانتخابي، بينما يملك ترامب 232 صوتا، وهو نفس الهامش الذي فاز به "ترامب" في عام 2016.

ووقتها حقق "ترامب" فوزه بـ77 ألف صوت في ثلاث ولايات ساحلية، في حين أن هامش "بايدن" سيكون أضيق قليلاً بحوالي 45 ألف صوت عبر أريزونا وجورجيا وويسكونسن.الانتخابات الأمريكية جو بايدن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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