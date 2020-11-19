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محتطِب جديد في قبضة "أمن الطرق".. التمويه لن يجدي نفعاً

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محتطِب جديد في قبضة "أمن الطرق".. التمويه لن يجدي نفعاً محتطِب جديد في قبضة "أمن الطرق".. التمويه لن يجدي نفعاً
تم ضبطه في طريق الساحل الغربي التابع لمنطقة المدينة المنورة

محتطِب جديد في قبضة

كشف الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق على "تويتر" اليوم أنه تم ضبط قائد شاحنة محملة بالحطب من قبل رجال أمن الطرق في طريق الساحل الغربي التابع لمنطقة المدينة المنورة على الرغم من تغطيته للحمولة بهدف التمويه.

وأكدت قوات أمن الطرق أنه تم تسليم السائق والمضبوطات لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يذكر أن قوات أمن الطرق ضبطت الأيام الماضية عدة وقائع متشابهة كان آخرها أمس؛ حيث تمكن مركز انطلاق دوريات الحوطة التابع لمنطقة الرياض من القبض على شخص قام بالاحتطاب ومخالفة الأنظمة المتعلقة بذلك، وجرى تسليمه وما بحوزته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.القوات الخاصة لأمن الطرق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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