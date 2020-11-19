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لتجنب العقوبات.. "المواصفات" تدعو المنشآت التجارية إلى "التحقق المترولوجي"

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لتجنب العقوبات.. "المواصفات" تدعو المنشآت التجارية إلى "التحقق المترولوجي" لتجنب العقوبات.. "المواصفات" تدعو المنشآت التجارية إلى "التحقق المترولوجي"
أكدت أن المعايرة القانونية لمضخات الوقود هدفها العدالة وصحة الكميات المباعة

لتجنب العقوبات..

أقامت وزارة التجارة، بالشراكة مع الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، ممثلة في البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس" وبالتعاون مع الغرفة التجارية بحائل، ورشة عمل للتعريف بمتطلبات نظام القياس والمعايرة على مضخات الوقود والموازين التجارية.

وأشارت المواصفات السعودية إلى أن المعايرة القانونية لمضخات الوقود والموازين التجارية، تهدف إلى تحقيق العدالة في التجارة، والتأكد من صحة الكميات المباعة؛ وذلك من خلال مطابقتها للمواصفات القياسية.

ودعت الهيئة، خلال الورشة، أصحاب المنشآت التجارية إلى المسارعة للتحقق من مطابقة أجهزة القياس في منشآتهم من خلال التقديم على خدمة التحقق المترولوجي الدوري عبر منصة تقييس (Taqyees.sa)؛ وذلك لتجنب مخالفة نظام القياس والمعايرة والتعرض للعقوبات.وزارة التجارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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