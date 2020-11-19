إيلون ماسك يُزيح مؤسس فيسبوك.. أصبح ثالث أغنى رجل في العالم

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نمَت ثروته أمس في ظل ارتفاع سهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا"

أظهرت بيانات وكالة "بلومبرغ" أن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، بات ثالث أغنى رجل في العالم؛ حيث أزاح مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" من هذا المنصب.

ونمَت ثروة "ماسك" أمس الأربعاء بمقدار 10.2 مليار دولار إلى 120 مليار دولار؛ وذلك في ظل ارتفاع سهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، التي يديرها ويمتلك حصة فيها.

وبات زوكربيرغ في المركز الرابع؛ حيث تراجعت ثروته أمس بواقع مليار دولار، وبلغت ثروته 103 مليارات دولار.

ووفق "روسيا اليوم" ارتفع سهم شركة "تسلا" بعد الإعلان عن إدراج الشركة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وهو مؤشر لأكبر 500 شركة في الولايات المتحدة.

ويتوقع أن تكون "تسلا" واحدة من أكثر 10 شركات قيمة في المؤشر عندما تنضم إليه في 21 ديسمبر المقبل.رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك