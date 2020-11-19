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قفزة جديدة .. تسجل 329 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة

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قفزة جديدة .. مصر تسجل 329 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة قفزة جديدة .. تسجل 329 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة
ارتفع إجمالي المصابين إلى 111613 من ضمنهم 101421 متعافيًا

قفزة جديدة .. مصر تسجل 329 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، عن خروج 133 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101421 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً، أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 111613 حالة من ضمنهم 101421 حالة تم شفاؤها، و 6495 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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