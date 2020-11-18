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السفير الأمريكي يزور مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ويطلع على الفرص الاستثمارية

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الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماعات مستقبلية لبحث سبل التعاون المشترك

السفير الأمريكي يزور مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ويطلع على الفرص الاستثمارية

استقبل الرئيس التنفيذي لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس عبدالهادي بن عبدالرحمن الجهني اليوم الأربعاء سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيد جون أبي زيد والوفد المرافق له الذي كان في زيارة خاصة للمدينة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة ولبحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقد عُقد اجتماع قُدم فيه عرض شامل عن المدينة كما وضح فيه الموقع الإستراتيجي للمدينة وحجم التنوع الصناعي والبنى التحتية الممكنة للاستثمار، إضافة إلى إيضاح الفرص الاستثمارية الواعدة والتسهيلات الاستثمارية الجاذبة الخاصة بالمدينة.

وبنهاية العرض تمت الإجابة عن أسئلة واستفسارات السفير والوفد المرافق له وتم الاتفاق بين الجانبين على عقد اجتماعات مستقبلية بين مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والسفارة الأمريكية ممثلةً في القنصلية العامة بجدة لبحث سبل التعاون بين رجال الأعمال الأمريكيين ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بغرض الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ما سيُسهم في تنمية وتوسيع وتنويع دائرة الاستثمار بالمدينة لتكون من ضمن أهم المدن الصناعية في العالم.

وفي نهاية الزيارة، أثنى السفير الأمريكي على العرض المقدم وعلى ما لقيه من حفاوة واستقبال.

السفير الأمريكي يزور مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية ويطلع على الفرص الاستثمارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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