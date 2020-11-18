سفير المملكة بالبحرين: ذكرى البيعة يتجلّى فيها الحب والولاء.. والتلاحم بين القيادة والشعب

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قال إن المملكة تواصل السير بخطوات واثقة وثابتة نحو المستقبل المشرق

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتولّي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

وقال: إن ذكرى البيعة مناسبة غالية علينا جميعًا، يتجلّى فيها الحب والولاء والتلاحم بين القيادة الرشيدة -أيدها الله- والشعب السعودي. "وهو ما يستوجب منا جميعاً شكر المولى -عزو وجل- على نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، ثم بالرؤى الحكيمة لقيادتنا -أيدها الله- التي تعمل كل ما في وسعها لتحقيق خير وأمن ورفاهية الوطن والمواطن، وجعلته يشهد استقراراً ونماء وازدهاراً رغم ما يمر به العالم من ظروف واضطرابات".

وأضاف سفير المملكة بالبحرين: "في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تواصل المملكة العربية السعودية السير بخطوات واثقة وثابتة نحو المستقبل المشرق، تجسدها رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى التطوير والتغيير في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية، التي جعلت المملكة العربية السعودية نموذجًا رائدًا على مستوى العالم على كافة الأصعدة، ترتكز في ذلك على تحقيق أهداف رؤيتها الحكيمة للوصول إلى مستقبل أفضل، وذلك في إطار التمسك بتعليم الدين الحنيف والفكر الوسطي المعتدل".

وأشار إلى أن رؤية 2030 تسعى إلى وضع المملكة في مصافّ الدول المتقدمة، وإحداث النقلات في مختلف المجالات؛ حيث تتزامن هذه الذكرى مع تولي المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة العشرين والاجتماعات الخاصة بهذه المجموعة، والتي تجسد المكانة العالية التي تحتلها المملكة على الصعيد الدولي، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم أجمع في التعامل مع جائحة كورونا".

وسأل سفير المملكة بالبحرين في الختام، الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يبارك في عمرهما، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.