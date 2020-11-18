أخبار عاجلة

في تقرير للبرلمان.. الحكومة تستعرض جهودها للتصدي لفيروس "كورونا" -
رامز جلال يتعصب على محمد الشرنوبي بعد المواجهة في رامز في الشلال -
أول لقاء من داخل مطار عطية الدولي -
الزوجة المتبرعة بجزء من كبدها لزوجها: أسرتي كانت قلقة من تبرعي لزوجي خوفا علي..ولكني رفضت التخلي عنه -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع".. بماذا تتميز قيادة السعودية لمجموعة الـ20 عن غيرها؟ -
فيديو صادم.. خطأ قاتل أعقبه انفجار مروِّع أصاب 34 شخصًا -
"الحصالة" تلخِّص أول ١٠٠ يوم في حياة المدخر الصغير -
الأرصاد تنبه 5 مناطق : أمطار غزيرة وسيول ورياح نشطة وأتربة مثارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تسجّل 452 إصابة جديدة بـ"كورونا"

Print
الكويت تسجّل 452 إصابة جديدة بـ"كورونا" الكويت تسجّل 452 إصابة جديدة بـ"كورونا"
9 وفيات ترفع الحصيلة إلى 857 حالة

الكويت تسجّل 452 إصابة جديدة بـ

سجلت الكويت 452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 138337، في حين تم تسجيل تسع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 857 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقّى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 105 حالات، ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19)، وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7641 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 798 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 129839 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

مصر تسجِّل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بفيروس كورونا

فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين: 8 وفيات و1472 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية